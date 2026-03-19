Un gruppo di persone distribuisce statuette sacre senza chiedere nulla, dichiarando di rappresentare una mostra che si svolgerà al Mediceo, ma si tratta di un evento inesistente. La promozione avviene attraverso una presenza sul territorio, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico nella loro iniziativa. Nessun dettaglio ufficiale è stato fornito riguardo alla reale natura dell’evento o alle persone coinvolte.

Offrono in giro statuette sacre gratuitamente, presentandosi come promoter di una (inesistente) mostra al Mediceo. C’è puzza di truffa o, perlomeno, il sospetto che si tenti qualche raggiro ai danni dei cittadini. Tutto nasce dalla segnalazione di una signora che si è rivolta al direttore della Fondazione Terre Medicee, Davide Monaco, per verificare se a Palazzo fosse realmente in programma – per domenica – una mostra di statuine in gesso. L’inesistente esposizione viene annunciata da due signori di mezza età che, negli ultimi due giorni, avrebbero girato per il territorio, con uno sconfinamento segnalato anche a Pietrasanta, informando di questo evento in programma al Mediceo che non risulta essere assolutamente in calendario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Regalano statuette sacre. Promuovendo finta mostra

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