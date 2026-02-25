Mostra arma finta all’assistente sociale Scatta il panico

Un uomo di sessant'anni ha suscitato il caos allo sportello dei Servizi sociali di Gallarate mostrando un'arma finta, provocando il panico tra gli operatori. La sua azzardata mossa ha fatto scattare l'allarme tra le persone presenti, che hanno temuto il peggio. La scena si è conclusa con l’arrivo delle forze dell’ordine e il controllo della situazione. Restano ancora da chiarire i motivi che lo hanno spinto a comportarsi così.

Attimi di terrore allo sportello dei Servizi sociali di Gallarate, al Broletto, dove un sessantenne ha alzato il maglione mostrando il calcio di una pistola infilata nei pantaloni. Un gesto rapido nel pieno di una discussione con l’assistente sociale che lo stava ricevendo dietro il vetro. Nessuno poteva sapere che si trattava di un’ arma giocattolo: la scena è apparsa drammatica, potenzialmente pericolosa. L’assistente sociale, mantenendo sangue freddo e lucidità, ha evitato che il confronto degenerasse. Senza esporsi ulteriormente, ha avvisato la guardia giurata in servizio all’ingresso e fatto scattare con discrezione la richiesta di intervento alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

