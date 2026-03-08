Referendum Marina Berlusconi | Confronto oltre le faziosità non sarà una vittoria postuma di mio padre

Il 22 e 23 marzo si terrà un referendum al quale partecipano cittadini di diverse posizioni politiche. Marina Berlusconi ha invitato a superare le faziosità e a concentrarsi su un confronto più aperto e meno ideologico. Ha anche sottolineato l’importanza di considerare la giustizia come un bene condiviso, lontano dalle strumentalizzazioni politiche. La discussione riguarda il coinvolgimento pubblico e il modo in cui vengono affrontate le questioni di giustizia e democrazia.

"Possiamo ancora sperare che il voto del 22-23 marzo si liberi dalle gabbie ideologiche in cui appare sempre più rinchiuso? La giustizia dovrebbe essere un patrimonio comune, non una logora bandiera identitaria da sventolare contro l'avversario politico. Sembra, invece, che buona parte del dibattito ruoti attorno a una sola domanda, tanto semplicistica quanto fuorviante: e cioè se vogliamo una giustizia "di destra" o "di sinistra". Così il confronto finisce per irrigidirsi in contrapposizioni polarizzate, che impediscono di valutare in modo obiettivo il merito della riforma". Lo scrive Marina Berlusconi in una lettera a 'Repubblica', riferendosi al referendum sulla giustizia.