Carlo Nordio si mostra soddisfatto per il suo ruolo di ministro della Giustizia, ma avverte che il suo entusiasmo dura poco. In tv, durante la trasmissione Tagadà su La7, ha commentato il rischio di un risultato negativo nel referendum, dicendo che se dovesse vincere il No, sarebbe una vittoria delle procure, non di Schlein. Nordio ha aggiunto di essere contento, ma solo per poco tempo.

“Sono contento ma a tempo limitato”. Carlo Nordio risponde a così, ospite a Tagadà su La7, alla domanda se sia contento di essere ministro della Giustizia. “Posso coronare, dopo 40 anni che predico la separazione delle carriere, questo sogno. Io penso che andrà bene”. Il guardasigilli è fiducioso ma fa confusione con le date. Di certo non “predica” da 40 anni sull’argomento, forse da 30: il 3 maggio del 1994, infatti, da pm di Venezia firmava insieme ad altri colleghi, un appello contro la separazione. Nordio ha dichiarato di avere cambiato idea dopo quella data e per spiegare il motivo di questa decisione ha “resuscitato” la storia dell’indagato suicida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Nordio in tv: “Se dovesse vincere il No sarebbe una vittoria delle procure non di Schlein”

Approfondimenti su Referendum Nordio

Il progetto Milan-Como a Perth si avvicina alla conclusione con un possibile rifiuto definitivo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Gratteri sul referendum sui giudici: “Vogliono votare presto perché il no sta recuperando”

Ultime notizie su Referendum Nordio

Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum, Nordio: Vinceremo. E avverte: Dopo il voto modificheremo il codice di procedura penale; Referendum, Nordio: La riforma non è contro la magistratura o per rafforzare governo; Anno giudiziario, Nordio: Il referendum non è punitivo e non deve avere effetti politici.

Giustizia, tour di Nordio per il Sì al Referendum. In campo anche i leaderROMA Basta lezioni e professorini che salgono in cattedra, stop ai simposi legali, ai dibattiti su cavilli e quisquilie. La battaglia per la riforma della giustizia entra nel vivo. E da oggi ... ilmessaggero.it

Referendum, Nordio: Vinceremo. E avverte: Dopo il voto modificheremo il codice di procedura penaleIl ministro della Giustizia sulla separazione delle carriere: I magistrati temono il sorteggio per la composizione del CSM ... ilfattoquotidiano.it

Carlo Nordio sul referendum sulla Giustizia e la reazione dei magistrati: "La magistratura non ha accettato il dialogo sul referendum e ha chiuso la porta. Perché non le vuole le riforme. Perché vuole potere e sono terrorizzati dal sorteggio perché elimina il pote - facebook.com facebook

#Referendum, #Nordio: se vince il ‘Sì’ subito norme attuative condivise x.com