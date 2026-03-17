Continua la settimana del NO promossa dal Fatto, con una serie di incontri organizzati da lunedì a venerdì e una serata speciale in diretta da Roma. Questa sera, Marco Travaglio e Roberto Scarpinato partecipano a un appuntamento dedicato a discutere le ragioni del rifiuto al referendum. La redazione del quotidiano ha programmato quattro incontri e una grande serata-evento per approfondire il tema.

Secondo appuntamento con Marco Travaglio e tutta la redazione del Fatto per “la settimana del No”: da lunedì a venerdì, quattro incontri e una grande serata-evento per ribadire insieme le nostre ragioni del NO. Un’occasione per informarsi e confrontarsi con i nostri giornalisti, tanti dei magistrati che ci hanno accompagnato nell’impegno nella campagna referendaria di questi ultimi mesi e ospiti che animeranno il dibattito. Dopo Davigo, si prosegue questa sera alle 21 con il dialogo tra il direttore del Fatto e Roberto Scarpinato. Qui sotto tutti gli appuntamenti dal Caffè Letterario di Roma, in streaming su Ilfattoquotidiano.it Martedì 17... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, prosegue la settimana del NO organizzata dal Fatto. In diretta da Roma la serata con Marco Travaglio e Roberto Scarpinato

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