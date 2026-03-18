referendum prosegue la settimana del no organizzata dal fatto la serata con marco travaglio e nicola gratteri

Continuano gli appuntamenti della settimana del NO organizzata dal quotidiano Il Fatto, con una serie di incontri che coinvolgono giornalisti e esperti. Questa sera si tiene una serata speciale con Marco Travaglio e Nicola Gratteri, che si uniscono agli altri eventi in programma da lunedì a venerdì. L’obiettivo è discutere e promuovere le ragioni del NO attraverso diverse occasioni pubbliche.

Terzo appuntamento con Marco Travaglio e tutta la redazione del Fatto per “la settimana del No”: da lunedì a venerdì, quattro incontri e una grande serata-evento per ribadire insieme le nostre ragioni del NO. Un’occasione per informarsi e confrontarsi con i nostri giornalisti, tanti dei magistrati che ci hanno accompagnato nell’impegno nella campagna referendaria di questi ultimi mesi e ospiti che animeranno il dibattito. Dopo Davigo e Scarpinato si prosegue con il dialogo tra il direttore del Fatto e Nicola Gratteri. Qui sotto tutti gli altri appuntamenti dal Caffè Letterario di Roma, in streaming su ilFattoQuotidiano.it Venerdì 20 marzo — La comunità del Fatto E giovedì 19 dal teatro Italia, una serata speciale con artisti, intellettuali e giornalisti: tutti insieme per ribadire perché voteremo no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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