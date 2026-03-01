Sal Da Vinci ha annunciato che prenderà parte all’Eurovision Song Contest a Vienna, pochi giorni dopo aver vinto il 76esimo Festival di Sanremo. L’artista ha dichiarato di voler portare la musica italiana all’estero attraverso questa partecipazione. La sua presenza all’evento è stata confermata in seguito alla vittoria sul palco del festival. La manifestazione si svolgerà nella capitale austriaca.

A poche ore dalla vittoria del 76esimo Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha annunciato che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest che si terrà a Vienna. Il cantautore partenopeo aveva guadagnato di diritto la possibilità di partecipare alla kermesse musicale che si terrà nella capitale austriaca dal 12 al 16 maggio per la quarta volta, con la vittoria sul palco sanremese. Nella mattinata della giornata odierna, alla Sala Stampa della Roof del Teatro Ariston, è andata in scena la conferenza di chiusura del Festival che ha visto protagonisti il vincitore Sal Da Vinci, il secondo classificato Sayf e Ditonellapiaga che ha raggiunto la terza posizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sal Da Vinci conferma la sua partecipazione all’Eurovision: “Un impegno portare la musica italiana nel mondo”

Sal Da Vinci parteciperà all'Eurovision 2026, la conferma dopo la vittoria a Sanremo dopo il caso OllySal Da Vinci ha trionfato a Sanremo 2026 e si appresta ora a partecipare all’Eurovision 2026.

Sal Da Vinci, la vittoria di un popolo e l’annuncio sull’EurovisionTempo di lettura: < 1 minuto “ L’emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione e questo affetto clamoroso...

Sal Da Vinci - PER SEMPRE SI' | SANREMO 2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sal Da Vinci esalta l'Ariston, va in platea e balla con Mara Venier; Sal Da Vinci travolge l’Ariston: applausi a scena aperta e lacrime sul palco; Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci con Per sempre sì!; Sanremo 2026, la finale: Sal Da Vinci canta Per sempre sì, va in platea e balla con zia Mara.

Sal Da Vinci parteciperà all'Eurovision 2026, la conferma dopo la vittoria a Sanremo dopo il caso OllySal Da Vinci ha confermato che prenderà parte ad Eurovision 2026: la decisione del vincitore di Sanremo e il precedente di Olly ... virgilio.it

Trionfo a Sanremo 2026: Sal Da Vinci è il vincitore assoluto e ha già accettato di rappresentare l’Italia all’Eurovision!Sal Da Vinci vince il 76° Festival di Sanremo con Per sempre sì e conferma a caldo la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest 2026. mondotv24.it

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%. Nel voto totale (c - facebook.com facebook

Sanremo, STANDING OVATION all’Ariston per Sal Da Vinci Sorprende che Carlo Conti non l’abbia minimamente menzionata/sottolineata… #SalDaVinci #Sanremo2026 x.com