Ecco chi invita alla Camera il Pd | Abu Omar indagato con Hannoun

Il Pd invita alla Camera Abu Omar, indagato insieme a Hannoun. L'evento, svoltosi il 22 gennaio nella sala Berlinguer, ha commemorato il 61° anniversario di Al Fatah e ha richiesto la liberazione di Marwan Barghouthi, detenuto da Israele dal 2002. L'iniziativa si inserisce in un contesto di crescente coinvolgimento tra la sinistra italiana e il mondo

L'intreccio tra la sinistra e il mondo "ProPal" si fa sempre più fitto. Il 22 gennaio presso la sala Berlinguer della Camera, allestita ovviamente con i loghi del Pd, si è tenuto un evento in cui si commemorava il 61° anniversario di Al Fatah con il volto dello storico leader Yasser Arafat sul manifesto, e in cui si chiedeva la liberazione di Marwan Barghouthi, incarcerato da Israele nel 2002. Barghouthi ha una condanna a cinque ergastoli come mandante delle azioni svolte dalla Brigata dei Martiri di al-Aqsa, tra cui attacchi suicidi contro obiettivi militari e civili ed è considerato uno dei capi della prima e Seconda intifada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Manovra, il testo alla Camera. Bagarre in aula su Hannoun. Pd: destra irresponsabileOggi la Camera avvia la discussione generale sulla manovra, già approvata al Senato.

