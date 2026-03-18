Il 22 e 23 marzo si svolgono le consultazioni referendarie sulla riforma della giustizia, con orari di voto che vanno dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale. L'appello invita gli italiani a partecipare e a esprimere il loro voto.

"Cari italiani il 22 e 23 marzo siamo tutti chiamati a votare per il referendum sulla riforma della giustizia: si vota domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, presentandosi ovviamente al seggio elettorale con un documento di identità e con la tessera elettorale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social in cui propone una sorta di tutorial al voto mostrando anche il fac simile del quesito elettorale e facendo vedere la x segnata con la matita sul sì. "Questa - dice - è la scheda che troverete al seggio, ed è abbastanza semplice, se volete, come spero, confermare la riforma costituzionale della giustizia, dovete mettere una croce sul Sì". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'appello di Meloni con tutorial: "Per cambiare la giustizia serve il vostro Sì" | GUARDA

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