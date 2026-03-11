Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato la situazione riguardante Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, sottolineando di essere più preoccupato per le dichiarazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri rispetto a quanto detto dalla Bartolozzi. Tajani ha espresso questa opinione in un intervento pubblico, senza approfondire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto sul caso che coinvolge il capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, ma ha spostato l’attenzione sulle dichiarazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Parlando con i giornalisti all’uscita dal Senato, Tajani ha spiegato di non condividere le parole di Bartolozzi, ma ha definito più grave quanto detto da Gratteri. “Il capo di gabinetto ha detto cose che non condivido, ma è molto grave quello che ha detto Gratteri”, ha affermato. Secondo il vicepremier, le dichiarazioni del procuratore di Napoli sarebbero particolarmente preoccupanti perché provenienti da chi ricopre un ruolo con poteri giudiziari: “Lui può esercitare un potere per reprimere qualcuno, mi mette paura una dichiarazione del genere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, Tajani: "Bartolozzi? Mi mette più paura quello che ha detto Gratteri"

Articoli correlati

Referendum, Gratteri a La7: “Chi interpreta diversamente quello che ho detto è in malafede e vuole alzare lo scontro”Il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, interviene a Piazzapulita, su La7, per chiarire le dichiarazioni rilasciate nei giorni...

Tajani non risponde su Bartolozzi e sbotta coi giornalisti: “Perché non mi rispondete su Gratteri?”. “Il ministro è lei”Botta e risposta tra Antonio Tajani e un gruppo di cronisti, fuori da Palazzo Madama, che gli chiedeva conto delle parole di Giusi Bartolozzi, capa...

Tutto quello che riguarda Referendum Tajani Bartolozzi Mi mette...

Temi più discussi: Tajani: Il blitz difende l’Europa. Crosetto: il Golfo ci chiede i Samp-T; Referendum, Bartolozzi resiste; Tajani Con il referendum non è in ballo il governo.

Tajani scarica Bartolozzi ma attacca Gratteri: Mi fa paura. Scontro totale sul referendumTajani prende le distanze da Bartolozzi ma attacca Gratteri: Mi fa paura. Nuovo scontro politico sul referendum e sulla libertà di stampa ... affaritaliani.it

Tajani: «Non condivido le parole di Bartolozzi ma Gratteri fa paura»«Il capo di gabinetto» del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi «ha detto cose che non condivido ma è molto grave» quanto ha detto il ... ilmattino.it

Questo fine settimana 1200 gazebo Lega in tutta Italia per il SÌ al referendum Giustizia. Io voterò SÌ… e voi - facebook.com facebook

Referendum sulla Giustizia, domani incontro dibattito a Serdiana x.com