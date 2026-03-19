A tre giorni dal voto, il procuratore di Napoli si è rifiutato di stringere la mano a un giornalista, rivolgendo parole dure e minacciose. Il Fronte del No ha messo in evidenza un atteggiamento aggressivo, con il procuratore che ha chiamato il giornalista “mascalzone” e ha annunciato che si faranno i conti. Contestualmente, un avviso di garanzia è stato inviato dal pm De Pasquale.

A tre giorni dal voto il Fronte del No ha mostrato il suo volto, dalle minacce del procuratore di Napoli all’avviso di garanzia che mi ha inviato il pm De Pasquale. Ecco perché l’Italia si sta giocando il futuro. Mancano tre giorni al voto sulla riforma della giustizia. Negli ultimi due mesi ho girato l’Italia in lungo e in largo quale portavoce della campagna del Sì. Ho incontrato migliaia di persone che volevano informarsi, capire la riforma in tutti i suoi dettagli. A differenza di quelli del No che votano contro un governo senza porsi il problema di una giustizia più giusta ed efficiente, noi del Sì siamo stati nel merito della questione dimostrando di avere la ragione dalla nostra parte. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gratteri si rifiuta di darmi la mano: «Mascalzone, poi facciamo i conti»

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