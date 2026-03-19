Referendum l’annuncio di Matteo Salvini a pochi giorni dalla votazione

A pochi giorni dal voto, Matteo Salvini ha annunciato ufficialmente il suo sostegno al referendum imminente. La consultazione popolare, che si svolgerà tra poche ore, rappresenta uno degli eventi più attesi e discussi nelle ultime settimane, con campagne intense e dibattiti pubblici che hanno coinvolto diverse forze politiche e cittadini.

Mancano ormai pochissime ore a uno degli appuntamenti più delicati per il Paese: il referendum che chiude settimane di confronto acceso, tra comizi, dibattiti televisivi e campagne social. Da una parte il fronte del “sì”, dall’altra quello del “no”, in una sfida che va ben oltre il semplice voto e che rappresenta, per molti, un passaggio chiave sul futuro della giustizia e della politica italiana. Con l’arrivo del silenzio elettorale previsto per domani sera, queste sono le ultime occasioni per convincere gli indecisi e mobilitare gli elettori. Sono le ultime ore di campagna elettorale per il referendum prima del silenzio che scatterà domani sera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Referendum: l’annuncio di Matteo Salvini è arrivato poco fa, a pochi giorni dalla votazioneMancano ormai pochissime ore a uno degli appuntamenti più delicati per il Paese: il referendum che chiude settimane di confronto acceso, tra comizi,... Giorgia Meloni ospite di Pulp Podcast di Fedez, dalla smentita alla conferma a pochi giorni dal referendumCon un video pubblicato su Instagram, è stata ufficializzata la presenza di Giorgia Meloni al Pulp Podcast di Fedez e Mr. Referendum, Salvini: Con il sì, i giudici che sbagliano saranno sanzionati Tutto quello che riguarda Matteo Salvini Temi più discussi: SALVINI: REFERENDUM PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA GIUSTIZIA; L’Ue ragiona su un Piano d’emergenza sull’energia; Il referendum della giustizia, il sì e il no spiegati per bene; Ultime ore di campagna referendaria, gli appuntamenti clou. Si vota il 22 e 23 marzo. Profezia di Salvini: Con quanto vincerà il SìIl ministro dei Trasporti ha provato a prevedere il risultato del referendum ... msn.com Referendum, Salvini: Gratteri? Frase da bullo di 8 anni a calcettoIl vicepremier parla a Rai Radio 1 ... msn.com Il punto di vista del Ministro Matteo #Salvini. x.com “Il caso Garlasco non c’entra con il referendum. Non è che se voti sì, risolvi domattina il caso Garlasco o i tre bimbi tornano a casa”. Parola di Matteo Salvini che mercoledì sera, durante il comizio per il Sì a Milano, sembra sconfessare la linea della presidente - facebook.com facebook