Referendum | l’annuncio di Matteo Salvini è arrivato poco fa a pochi giorni dalla votazione

Poco fa, Matteo Salvini ha annunciato il suo sostegno al referendum che si terrà tra pochi giorni. La consultazione rappresenta uno degli ultimi step di una lunga campagna di sensibilizzazione, con incontri pubblici, dibattiti televisivi e campagne sui social media. Le urne si apriranno a breve, chiudendo un periodo intenso di confronto pubblico.

Mancano ormai pochissime ore a uno degli appuntamenti più delicati per il Paese: il referendum che chiude settimane di confronto acceso, tra comizi, dibattiti televisivi e campagne social. Da una parte il fronte del “sì”, dall’altra quello del “no”, in una sfida che va ben oltre il semplice voto e che rappresenta, per molti, un passaggio chiave sul futuro della giustizia e della politica italiana. Con l’arrivo del silenzio elettorale previsto per domani sera, queste sono le ultime occasioni per convincere gli indecisi e mobilitare gli elettori. Sono le ultime ore di campagna elettorale per il referendum prima del silenzio che scatterà domani sera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Temi più discussi: SALVINI: REFERENDUM PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA GIUSTIZIA; L’Ue ragiona su un Piano d’emergenza sull’energia; Il referendum della giustizia, il sì e il no spiegati per bene; Ultime ore di campagna referendaria, gli appuntamenti clou. Si vota il 22 e 23 marzo.

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