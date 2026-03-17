Giovedì 19 marzo alle 13, sarà pubblicata una nuova puntata di Pulp Podcast con Giorgia Meloni come ospite. La premier si è recentemente trovata al centro di discussioni, passando dalla smentita alla conferma della sua partecipazione. La puntata sarà disponibile online e promette di affrontare temi di attualità legati alla politica italiana.

Con un video pubblicato su Instagram, è stata ufficializzata la presenza di Giorgia Meloni al Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra. La puntata, già registrata come si evince dal video pubblicato, verrà pubblicata giovedì 19 marzo alle ore 13. I pochi secondi pubblicati mostrano domande sulla politica estera italiana e una sull’Intelligence. Come riporta l’ANSA, tra i commenti al video, anche quello di Tommaso Longobardi, coordinatore del settore web e social media di Palazzo Chigi: “Con buona pace di chi pensa che informazione e dibattito debbano restare nelle mani di pochi, confinati sempre negli stessi luoghi, per preservare un’esclusiva che il tempo ha già superato”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giorgia Meloni ospite di Pulp Podcast di Fedez, dalla smentita alla conferma a pochi giorni dal referendum

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