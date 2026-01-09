Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, ha annunciato la volontà di querelare il giornalista Andrea Scanzi, in seguito a una disputa pubblica. Rampelli ha precisato di non aver partecipato a un raduno di Acca Larentia e ha accusato Scanzi di diffamazione e menzogna. La vicenda evidenzia un confronto tra le parti, con implicazioni legali e politiche, e si inserisce nel più ampio scenario dello scontro tra FdI e il giornalista.

È scontro aperto tra Fabio Rampelli e Andrea Scanzi. Il vicepresidente della Camera ha annunciato di voler querelare il giornalista: “Non ho partecipato al raduno serale di Acca Larentia, con buona pace del compagno Scanzi, che querelerò perché deve essere posto un limite alla diffamazione e alla menzogna”. Dopo la consueta commemorazione annuale di fronte alla sede Msi nel 48esimo anniversario dell’uccisione da parte di militanti di estrema sinistra di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, Scanzi aveva pubblicato un post sul proprio profilo Facebook nel quale ha attaccato direttamente Rampelli per la sua partecipazione: “In questa foto, il vicepresidente della Camera (non è una battuta) Rampelli, mentre partecipa bello (?) tronfio alla commemorazione di Acca Larentia, tra saluti romani, croci celtiche e “Presenti!” urlati alla ca**o come se fossimo ancora nel ventennio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fabio Rampelli querela Scanzi, FdI contro il giornalista: cosa è successo

Leggi anche: "Delirante figuraccia su Rampelli". Fdi stronca Scanzi: ecco cos'è successo

Leggi anche: Acca Larenzia, Scanzi si becca una querela da Rampelli per falsità e ironie sul ricordo dei martiri di destra

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Delirante figuraccia su Rampelli. Fdi stronca Scanzi. E il vicepresidente della Camera lo querela; Acca Larenzia, Scanzi si becca una querela da Rampelli per falsità e ironie sul ricordo dei martiri di destra; Acca Larenzia Scanzi si becca una querela da Rampelli dopo aver ironizzato sul ricordo dei martiri di destra; Acca Larenzia Scanzi si becca una querela da Rampelli per falsità e ironie sul ricordo dei martiri di destra.

Delirante figuraccia su Rampelli. FDI stronca Scanzi. E il vicepresidente della Camera lo querela - Il giornalista del Fatto Quotidiano ha messo nel mirino il vicepresidente della Camera ma la sua uscita si è rivelata un boomerang ... msn.com