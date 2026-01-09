Fabio Rampelli querela Scanzi FdI contro il giornalista | cosa è successo
Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, ha annunciato la volontà di querelare il giornalista Andrea Scanzi, in seguito a una disputa pubblica. Rampelli ha precisato di non aver partecipato a un raduno di Acca Larentia e ha accusato Scanzi di diffamazione e menzogna. La vicenda evidenzia un confronto tra le parti, con implicazioni legali e politiche, e si inserisce nel più ampio scenario dello scontro tra FdI e il giornalista.
È scontro aperto tra Fabio Rampelli e Andrea Scanzi. Il vicepresidente della Camera ha annunciato di voler querelare il giornalista: “Non ho partecipato al raduno serale di Acca Larentia, con buona pace del compagno Scanzi, che querelerò perché deve essere posto un limite alla diffamazione e alla menzogna”. Dopo la consueta commemorazione annuale di fronte alla sede Msi nel 48esimo anniversario dell’uccisione da parte di militanti di estrema sinistra di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, Scanzi aveva pubblicato un post sul proprio profilo Facebook nel quale ha attaccato direttamente Rampelli per la sua partecipazione: “In questa foto, il vicepresidente della Camera (non è una battuta) Rampelli, mentre partecipa bello (?) tronfio alla commemorazione di Acca Larentia, tra saluti romani, croci celtiche e “Presenti!” urlati alla ca**o come se fossimo ancora nel ventennio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: "Delirante figuraccia su Rampelli". Fdi stronca Scanzi: ecco cos'è successo
Leggi anche: Acca Larenzia, Scanzi si becca una querela da Rampelli per falsità e ironie sul ricordo dei martiri di destra
Delirante figuraccia su Rampelli. Fdi stronca Scanzi. E il vicepresidente della Camera lo querela; Acca Larenzia, Scanzi si becca una querela da Rampelli per falsità e ironie sul ricordo dei martiri di destra; Acca Larenzia Scanzi si becca una querela da Rampelli dopo aver ironizzato sul ricordo dei martiri di destra; Acca Larenzia Scanzi si becca una querela da Rampelli per falsità e ironie sul ricordo dei martiri di destra.
Delirante figuraccia su Rampelli. FDI stronca Scanzi. E il vicepresidente della Camera lo querela - Il giornalista del Fatto Quotidiano ha messo nel mirino il vicepresidente della Camera ma la sua uscita si è rivelata un boomerang ... msn.com
ACCA LARENZIA, MILANI (FDI): SU ACCUSE A RAMPELLI SCANZI HA PRESO CANTONATA - Fabio Rampelli, esponente di Fdi e vicepresidente della Camera dei d ... 9colonne.it
In Aula a Montecitorio per le dichiarazioni di voto per la fiducia sulla Legge di Bilancio di Fratelli d’Italia, fatte dal collega Fabio Rampelli. Un passaggio importante del lavoro parlamentare, nel segno della responsabilità e della coerenza con gli impegni pr - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.