Può succedere anche adesso Così l' Europa si scopre vulnerabile ad un attacco russo

L’Europa si trova di nuovo in allerta. Dopo mesi di negoziati tra russi e ucraini, mediati dagli Stati Uniti, sembra che si stia avvicinando una possibile fine del conflitto. Tuttavia, le tensioni restano alte e ci sono ancora molte incognite sul futuro. La minaccia di un attacco russo, infatti, non è mai scomparsa del tutto. E proprio in questo clima di incertezza, si ricorda che “può succedere anche adesso”.

I negoziati tra russi e ucraini mediati dagli Stati Uniti sembrano, seppure a fatica e tra mille incognite, avvicinare la prospettiva della fine della guerra nell’Europa orientale. Le mire espansionistiche di Vladimir Putin potrebbe però tornare molto presto a riaffacciarsi. I leader politici e della sicurezza del Vecchio Continente, riferisce il Wall Street Journal, sono infatti convinti che una nuova incursione russa, se non proprio un’invasione, in territori di Paesi della Nato o dell’Unione europea sia uno scenario più probabile a causa delle tensioni tra gli europei e Donald Trump sulla Groenlandia, sull’Ucraina e sul commercio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Nicolas Maduro è stato recentemente arrestato dagli Stati Uniti durante un'operazione in Venezuela.

La Russia è già in guerra con l’Europa... e (forse) non te ne sei accorto

