Referendum Giustizia cosa succede se vince il No? Le conseguenze del voto

Il 22 e 23 marzo si svolge il referendum sulla giustizia, in cui gli italiani sono chiamati a esprimersi con un sì o un no. La consultazione riguarda alcune modifiche alla legge e riguarda direttamente il sistema giudiziario. Le conseguenze di un eventuale risultato negativo sono ancora da definire, ma il voto si concentra sui cambiamenti proposti. La partecipazione popolare sarà determinante per il futuro della riforma.

Il 22 e il 23 marzo gli italiani e le italiane sono chiamati a votare “sì” o “no” al referendum sulla giustizia. Cosa significa concretamente mettere la crocetta sull’una o l’altra opzione? Gli elettori e le lettrici sono chiamati a confermare la riforma della magistratura, un disegno di legge già approvato dal Parlamento, ma che deve essere confermato anche ai seggi. Il motivo è che le modifiche toccano alcuni articoli della Costituzione italiana. Le Camere hanno approvato la riforma con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti e quindi ora l’impegno passa al referendum. Sono diversi i punti toccati dalla riforma, ma il quesito sarà unico, ovvero: “Approvate il testo della legge?”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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