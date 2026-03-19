Referendum Giustizia | l’appello del mondo economico

Le principali sigle datoriali, tra cui Confindustria e Coldiretti, hanno firmato una lettera congiunta in cui si afferma che la giustizia rappresenta un’infrastruttura strategica, paragonandola all’energia. L’appello riguarda il referendum sulla giustizia e sottolinea l’importanza di un sistema giudiziario efficiente per il funzionamento del paese. La comunicazione è rivolta ai cittadini e alle istituzioni.

Le principali sigle datoriali, da Confindustria a Coldiretti, firmano una lettera congiunta: «la giustizia è un’infrastruttura strategica al pari dell’energia. Il 22 e 23 marzo i cittadini si esprimano per la crescita del Paese». ROMA – Non è solo una questione di tribunali e codici, ma di crescita, investimenti e competitività. Con l’avvicinarsi dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo 2026, il mondo delle imprese rompe gli indugi e lancia un appello corale alla partecipazione. In una lettera congiunta firmata da Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcooperative, Confcommercio e Confindustria, i vertici del sistema produttivo italiano esortano cittadini e imprenditori a recarsi alle urne per il referendum costituzionale sulla giustizia. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Referendum Giustizia: l’appello del mondo economico Articoli correlati Leggi anche: Baronissi, Petta: “Aderisco all’appello del comitato per il NO al referendum sulla giustizia” Referendum sulla Giustizia, il Comitato SìSepara sostiene l’appello di 33 avvocati del ValdarnoArezzo, 25 febbraio 2026 – Un sostegno convinto e pubblico all’appello sottoscritto da 33 avvocati del Valdarno in vista dell’imminente referendum... Referendum Giustizia 2026: la spiegazione FACILE Tutto quello che riguarda Referendum Giustizia Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, l'appello di Giorgia Meloni per il Sì in un video su X; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Referendum sulla giustizia, l'appello di Scurati: Andiamo tutti a votare No per tutelare la democrazia; Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo. Referendum giustizia, l’appello delle imprese: Doveroso andare a votareDa Confindustria a Confagricoltura: Il buon andamento della giustizia è un interesse pubblico fondamentale ... msn.com Referendum sulla giustizia, l'appello di Giorgia Meloni per il Sì in un video su XLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum sulla giustizia, l'appello di Giorgia Meloni per il Sì in un video su X ... tg24.sky.it Un bell'inghippo da spiegare a pochi giorni dal Referendum sulla Giustizia - facebook.com facebook Le finte lacrime della piazza e l'inquisizione di Travaglio Referendum giustizia, 3 giorni al voto. Il diario del Sì del direttore del Riformista @claudiovelardi x.com