Baronissi Petta | Aderisco all’appello del comitato per il NO al referendum sulla giustizia

Anna Petta, sindaca di Baronissi e membro del Consiglio Nazionale di ALI, ha annunciato la sua adesione all’appello del comitato per il NO al referendum sulla riforma della giustizia. La raccolta di oltre 500.000 firme, un risultato significativo, testimonia il forte coinvolgimento della cittadinanza e la volontà di opporsi a una modifica considerata dannosa. Petta invita a partecipare attivamente al dibattito e a sostenere questa posizione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il superamento delle 500.000 firme necessarie per il referendum contro la riforma della giustizia voluta da Meloni e Nordio rappresenta un risultato straordinario e inequivocabile”, dichiara Anna Petta, Sindaca di Baronissi e membro del Consiglio Nazionale di ALI. “ In pochi giorni, cittadini e cittadine hanno dimostrato con determinazione quanto sia forte il loro interesse per una giustizia equa e trasparente, rispondendo a chi sperava di ridurre la partecipazione attraverso accelerazioni improvvise e strategie di scoraggiamento.” “La raccolta di firme non è solo un numero: è un segnale chiaro di fiducia nella società civile e nella capacità dei cittadini di far sentire la propria voce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

