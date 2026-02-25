Referendum sulla Giustizia il Comitato SìSepara sostiene l’appello di 33 avvocati del Valdarno

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Un sostegno convinto e pubblico all’appello sottoscritto da 33 avvocati del Valdarno in vista dell’imminente referendum sulla Riforma della Giustizia. A esprimerlo è il Comitato SìSepara, che interviene nel dibattito ribadendo la necessità di riportare la discussione sul merito della revisione costituzionale, superando le contrapposizioni legate alle appartenenze politiche. Nelle ultime settimane il tema referendario ha conosciuto ampia risonanza, ma – secondo il Comitato – il livello dello scontro si è progressivamente allontanato dalla sostanza tecnica della riforma. In questo contesto viene considerata particolarmente significativa la presa di posizione dei professionisti del foro valdarnese. “La voce degli avvocati, che insieme ai loro assistiti vivono quotidianamente i meccanismi che regolano l’attuale organizzazione della magistratura – dichiara Stefano Magi, coordinatore del Comitato SìSepara per Montevarchi – rappresenta un’ulteriore conferma del percorso che abbiamo intrapreso da oltre un mese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche:

Il Comitato SiSepara esprime forte apprezzamento e sostegno all’appello degli avvocati del Valdarno

Referendum sulla Giustizia. A Montevarchi nasce il Comitato locale “SiSepara!”

Temi più discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum sulla giustizia e salute. Perchè votare NO; Referendum giustizia, sondaggio: risultato legato all’affluenza; Referendum giustizia: nessuna indicazione di voto dalla Cei, ma un criterio per scegliere.

Referendum. L’Anpi si schiera per il No con attori, artisti e giornalisti: La riforma colpisce la divisione dei poteri e la lotta ai politici corrottiAttori, musicisti e intellettuali firmano l'appello dell'Anpi per il No al referendum: La riforma minaccia l'indipendenza della magistratura ... ilfattoquotidiano.it

Ultimo sondaggio Referendum Giustizia, il No è davanti al Sì di 6 punti: situazione ribaltata in 4 mesiL'ultimo sondaggio sul Referendum per la riforma della Giustizia dà in vantaggio netto il no, situazione ribaltata ... virgilio.it

Articolo 21, dentro la notizia: "Referendum: le ragioni del si e del no" Il nuovo programma condotto da Francesco Rossano di approfondimento in diretta tutti i martedì alle 18:00 su TVL. Ospiti in puntata: Maurizio Bozzaotre, portavoce "Comitato SìSepara Pistoi - facebook.com facebook

Amici di #Teramo, stiamo arrivando in #Abruzzo! Ci vediamo alle 18:00 per parlare di #giustizia e #separazionedellecarriere. Presenti il Presidente della @fleinaudi @avvbenedetto e il Presidente del Comitato #SìSepara @gdcaiazza. Vi aspettiamo! x.com