Referendum sulla Giustizia Anpi | A Rimini un incontro pubblico per difendere Costituzione e Stato di diritto

Da riminitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Anpi Sezione di Rimini e il Coordinamento Democrazia Costituzionale promuovono un incontro pubblico per informare sui temi del Referendum sulla Giustizia, in vista della prossima consultazione. L’evento mira a fornire chiarimenti sui contenuti e sull’importanza di difendere la Costituzione e lo Stato di diritto. La data dell’incontro sarà comunicata successivamente, in attesa della definizione ufficiale del governo.

Anpi Sezione di Rimini e Coordinamento Democrazia Costituzionale Rimini promuovono un incontro pubblico d’informazione e organizzativo in vista del Referendum costituzionale sulla giustizia; la cui data dovrà essere fissata dal governo tenendo conto dei tempi previsti per la raccolta firme. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Referendum giustizia, Pagliarulo (Anpi): “Votiamo no, Meloni cambia la Costituzione spaccando il Parlamento”

Leggi anche: Referendum giustizia, Pagliarulo (Anpi): “Votiamo no, Meloni cambia la Costituzione spaccando il Parlamento”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

referendum giustizia anpi riminiANPI Rimini: “Referendum sulla giustizia, un incontro pubblico per difendere Costituzione e Stato di Diritto” - ANPI Sezione di Rimini e Coordinamento Democrazia Costituzionale Rimini promuovono un incontro pubblico d’informazione e organizzativo in vista del Referendum ... chiamamicitta.it

referendum giustizia anpi riminiReferendum sulla riforma della giustizia, al via la campagna per il No - Al via la campagna referendaria del Comitato società civile per il No, a Roma, al Centro congresso Frentani, sabato dalle 10 alle 13 ci saranno anche i leader dell'opposizione che in Parlamento hanno ... corriereirpinia.it

referendum giustizia anpi riminiComitato per "No" al referendum, riforma non dà risposte a problemi Giustizia - "La riforma Nordio non dà risposte ai problemi della giustizia, non punta a costruire una giustizia che garantisca i diritti dei cittadini ma ha lo scopo subdolo di gestire politicamente la magistratu ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.