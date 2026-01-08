Referendum sulla Giustizia Anpi | A Rimini un incontro pubblico per difendere Costituzione e Stato di diritto

L’Anpi Sezione di Rimini e il Coordinamento Democrazia Costituzionale promuovono un incontro pubblico per informare sui temi del Referendum sulla Giustizia, in vista della prossima consultazione. L’evento mira a fornire chiarimenti sui contenuti e sull’importanza di difendere la Costituzione e lo Stato di diritto. La data dell’incontro sarà comunicata successivamente, in attesa della definizione ufficiale del governo.

