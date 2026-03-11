Sì Una riforma che fa giustizia | Meloni al teatro Parenti di Milano per il rush finale verso il voto
Il 12 marzo, al teatro Parenti di Milano, si svolge una manifestazione organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia. Il titolo dell’evento è
“Sì. Una riforma che fa giustizia”. È il titolo della kermesse promossa dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia che si svolgerà giovedì 12 marzo allo storico teatro Parenti di Milano. Grande attesa per l’appuntamento che vede la partecipazione della premier Giorgia Meloni, scesa in campo in prima persona due giorni fa con un video-messaggio a sottolineare la valenza straordinaria del voto sulla riforma della giustizia. Una riforma che – come recita la grafica dell’evento – l’Italia aspettava da decenni. Una riforma – ha sottolineato la premier – che “ci riguarda tutti”, al netto delle fake news del fronte del no che anche in queste ore continuano a infiammare il dibattito con toni da ultima spiaggia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Articoli correlati
Leggi anche: “La riforma che fa giustizia. Io voto Sì”: in programma un incontro pubblico a Cesena
Meloni al Parenti per il "Sì" alla riformaRush finale della campagna per il «Sì» al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo e domani arriva a Milano la premier Giorgia Meloni, per...
Approfondimenti e contenuti su Sì Una riforma che fa giustizia Meloni...
Temi più discussi: Una riforma che fa giustizia: l'evento di Fdi a sostegno del refendum. Presente anche Giorgia Meloni; Una riforma che fa giustizia, l’evento di Fratelli d’Italia a Milano; Giustizia, Fratelli d’Italia lancia il Sì al referendum: il 12 marzo evento a Milano con Meloni; Referendum. Meloni giovedì al teatro Parenti.
Meloni al Parenti per il Sì alla riformaRush finale della campagna per il «Sì» al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo e domani arriva a Milano la premier Giorgia Meloni, per chiudere la kermesse organizzata da FdI a partire dalle 1 ... ilgiornale.it
Teatro Parenti di Milano, bufera social per l’evento con Meloni e insulti a ShammahInsulti alla direttrice Andrée Ruth Shammah dopo l’annuncio dell’incontro promosso da Fratelli d’Italia sul referendum sulla giustizia. Lei replica: Luogo aperto al confronto. La solidarietà dal cen ... affaritaliani.it
Domani a Milano UNA RIFORMA CHE FA GIUSTIZIA Una giornata dedicata alla riforma che l’Italia aspettava da decenni Teatro Franco Parenti Via Pier Lombardo 14 alle ore 15.00 Il 22 e il 23 marzo al Referendum vota Sì - facebook.com facebook
Rivolgo la mia sincera e affettuosa solidarietà ad Andrée Ruth Shammah, direttrice del Teatro Parenti di Milano. Come lei stessa ha dichiarato, il teatro è luogo di confronto tanto che il Teatro Parenti, negli anni, ha ospitato partiti e figure politiche di ogni colore. x.com