Referendum giustizia Schlein e Conte dicono No | Governo vuole sfuggire ai controlli Torna la casta

Il referendum sulla giustizia del 22-23 marzo ha suscitato forti divisioni politiche. Schlein, Conte e altri leader hanno espresso posizioni contrarie, accusando il governo di voler eludere i controlli e di favorire il ritorno della casta. Alla presentazione del comitato Società civile per il No, rappresentanti di partiti e sindacati hanno condiviso le proprie preoccupazioni, sottolineando l’importanza di un dibattito informato e rispettoso.

Alla presentazione del comitato Società civile per il No al referendum del 22-23 marzo anche leader di partito e sindacali: Elly Schlein, Giuseppe Conte e Maurizio Landini tra gli altri. La segretaria del Pd ha attaccato il governo: "Gridano al complotto, ma non è colpa dei giudici se loro non sanno scrivere le leggi". Conte: "È il ritorno della casta dei politici, degli intoccabili". Referendum giustizia, Schlein e Conte dicono No: "Governo vuole sfuggire ai controlli", "Torna la casta" - Alla presentazione del comitato Società civile per il No al referendum del 22- fanpage.it

Referendum, Schlein: Governo dissemina bugie, non c'è riforma giustizia - Sul referendum sul,la separazione delle carrire dei magistrati 'il governo sta disseminando bugie per fare pura ... notizie.tiscali.it

Conte, Landini e Schlein lanciano la campagna per il "no" al referendum sulla giustizia - I leader del centrosinistra si preparano alla consultazione popolare sulla riforma voluta dal governo Meloni ... today.it

Referendum giustizia, Albano: Maggioranza vuole agire senza controlli

La data del referendum sulla Giustizia è ormai quasi certa. Ma Matteo Renzi , che pure contro una certa magistratura ha ingaggiato una battaglia durissima, ancora non ha detto se voterà sì o no alla riforma sulla separazione delle carriere approvata dal centro - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Renzi prende tempo: «La mia scelta sul voto la dirò 7 giorni prima» x.com

