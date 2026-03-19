Sul referendum sulla giustizia, si sono svolti recentemente confronti tra il leader del Movimento 5 Stelle e il capogruppo di Fratelli d’Italia. I due politici si sono scambiati opinioni senza arrivare a scontri diretti, mantenendo un tono più di discussione che di polemica aperta. L’obiettivo dichiarato è convincere gli indecisi a partecipare al voto.

Qualche colpetto di fioretto sì ma niente sciabolate. È il confronto sul referendum che vede contrapposti due politici come il leader M5s Giuseppe Conte e il capogruppo Fdi in consiglio regionale Gennaro Sangiuliano davanti ad una platea di studenti della Federico II. Sala affollatissima (tanto che ne deve essere allestita una seconda per seguire il dibattito in video) di cui il primo a compiacersene è il rettore Matteo Lorito. Accanto a loro il magistrato Francesco Cananzi per il No ed il docente di diritto penale Vincenzo Maiello per il sì. Ma le due star sono Conte e Sangiuliano che strappano più volte applausi tra i giovani. «Le democrazie non se la passano bene sono abbastanza malconce, languono, ma possono riprendersi e risultare competitive», esordisce l’ex premier; «Felice per questa partecipazione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Referendum giustizia, è duello tra Conte e Sangiuliano per mobilitare gli indecisi

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