Referendum del 22 e 23 marzo scuole chiuse a Chieti | ecco tutti i plessi coinvolti

A Chieti le scuole resteranno chiuse domenica 22 e lunedì 23 marzo in vista del referendum popolare confermativo che si svolgerà in quei giorni. La decisione riguarda tutti i plessi scolastici della città, che saranno temporaneamente sospese per permettere lo svolgimento delle operazioni di voto. L’intera ripresa delle attività scolastiche è programmata per il giorno successivo alla fine delle consultazioni.

Scuole chiuse a Chieti in occasione del referendum popolare confermativo in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco che dispone la sospensione delle attività didattiche e amministrative nei plessi scolastici sede di seggio elettorale. I locali dovranno essere messi a disposizione del Comune per l’allestimento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio. La sospensione scatterà dalle ore 14 di venerdì 20 marzo e proseguirà fino a martedì 24 marzo. Gli istituti interessati dal provvedimento sono la scuola C. De Lollis in via Cerritelli, la scuola Cesarii in via Paolucci, la scuola Sant’Andrea in via Brigata Maiella, la scuola Santa Barbara in via Pachetti e la scuola Porta Sant’Anna in via Arniense. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

