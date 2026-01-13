Referendum sulla giustizia Nordio Messina si mobilita | comitati del sì e del no pronti al voto del 22-23 marzo

Il referendum sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026. La consultazione riguarda la separazione delle carriere dei magistrati, l’istituzione di due Csm distinti e una nuova Alta corte disciplinare. A Messina, si sono formati comitati del sì e del no, pronti ad esprimere la propria opinione attraverso il voto.

Il referendum confermativo sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio, che separa le carriere dei magistrati, istituisce due distinti Csm e una nuova Alta corte disciplinare, si terrà il 22 e 23 marzo 2026. La data è stata fissata dal Consiglio dei ministri, come preannunciato.

