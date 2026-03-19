Il referendum sulla giustizia ha suscitato molta attenzione, con il partito Fratelli d’Italia che definisce la riforma come un cambiamento atteso da più di trent’anni. Arianna Meloni ha affermato che questa modifica rappresenta un momento storico per il sistema giudiziario italiano, sottolineando l’importanza di un intervento che potrebbe portare a una svolta significativa nel settore.

La riforma della giustizia al centro del referendum rappresenta, secondo Fratelli d’Italia, un passaggio destinato a segnare una svolta nel sistema giudiziario italiano. È quanto ha sostenuto Arianna Meloni, responsabile della segreteria e del tesseramento del partito, intervenendo alla manifestazione conclusiva “Roma per il sì” al Palazzo dei Congressi. Secondo Meloni, il voto referendario riguarda una riforma che gli italiani attendono da decenni e che potrebbe cambiare in modo strutturale il funzionamento della giustizia. “Una riforma che può fare la storia”. Nel suo intervento, Arianna Meloni ha definito il referendum un passaggio decisivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum giustizia, Arianna Meloni: “Riforma storica attesa da oltre 30 anni”

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