Referendum giustizia Meloni spinge per il sì | Riforma storica il no lo pagano gli italiani

La presidente del Consiglio ha annunciato il suo sostegno al referendum sulla giustizia, definendo la riforma come un cambiamento di grande importanza. A pochi giorni dal voto, ha invitato gli italiani a votare Sì, sottolineando che il risultato avrà conseguenze significative. La sua posizione è stata comunicata attraverso dichiarazioni pubbliche in cui ha evidenziato l’importanza della revisione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni accelera sul referendum sulla giustizia e si espone in prima persona a pochi giorni dal voto, rilanciando un messaggio netto: sostenere il Sì per una riforma definita «storica». Dopo un avvio di campagna più defilato, la premier ha intensificato gli interventi pubblici, tra social e televisione, cercando di orientare l’elettorato verso quella che considera una svolta per il sistema giudiziario italiano. Nel corso delle sue ultime uscite, Meloni ha puntato anche il dito contro il fronte opposto, accusando alcune figure autorevoli di diffondere informazioni scorrette pur di sostenere il No. La... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Referendum giustizia, Meloni spinge per il sì: “Riforma storica, il no lo pagano gli italiani” Articoli correlati L'avvertimento di Meloni sul referendum: “Se vince il no il prezzo lo pagano gli italiani”Il premier Giorgia Meloni è intervenuto al Tg1 delle 20 per raccontare il Consiglio dei ministri che ha tagliato le accise sui carburanti per fare... Referendum Giustizia, il "Sì" alla riforma cala nei sondaggi ma per Arianna Meloni "non è voto sul governo"Gli italiani sono divisi quasi a metà sul barrare il “Sì” o il “No” al referendum sulla Giustizia. Referendum, Meloni In caso di vittoria del no il Governo non si dimetterà Una selezione di notizie su Referendum giustizia Temi più discussi: Monti vota no, Meloni spinge il sì: il bivio del referendum; Referendum sulla giustizia: Meloni lancia l’ultima sfida; Referendum sulla giustizia, così Milano è il crocevia della sfida Meloni-Schlein; Meloni spinge il sì, ma 'non vogliamo liberarci delle toghe'. Referendum giustizia, Meloni spinge per il sì: Riforma storica, il no lo pagano gli italianiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni accelera sul referendum sulla giustizia e si espone in prima persona a pochi giorni dal voto, rilanciando un ... thesocialpost.it Referendum sulla giustizia, l'appello di Giorgia Meloni per il Sì in un video su XLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum sulla giustizia, l'appello di Giorgia Meloni per il Sì in un video su X ... tg24.sky.it REFERENDUM GIUSTIZIA, l’avvocato Guido De Rossi: “Il Sì è coerente con la Costituzione” - facebook.com facebook Referendum #Giustizia | Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio e Confindustria firmano una lettera aperta agli imprenditori. "Importante partecipare al voto". Leggi la lettera: bit.ly/4bisUGE #NoiConfartigianato x.com