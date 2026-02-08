Bologna referendum 2026 | il Comune si prepara aperture straordinarie per le tessere elettorali e ricerca scrutatori

Bologna si sta già muovendo per il referendum del 2026. Il Comune ha annunciato aperture straordinarie degli uffici per consegnare le tessere elettorali e sta cercando scrutatori per le giornate di voto. La città si prepara a gestire una tornata elettorale importante, che coinvolgerà tutti i cittadini per decidere sulla riforma della giustizia.

Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 a Bologna si avvicina e l’amministrazione comunale si prepara ad affrontare la sfida logistica e organizzativa di un voto che chiama alle urne l’intera cittadinanza per esprimersi sulla riforma della giustizia. L’attenzione si concentra non solo sull’assicurare un regolare svolgimento delle operazioni di voto, ma anche sulla necessità di fornire un adeguato supporto ai cittadini per l’ottenimento dei documenti necessari e, crucialmente, per garantire un numero sufficiente di persone disposte a svolgere il ruolo di scrutatori, un compito fondamentale per la democrazia che spesso rimane scoperto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bologna Referendum2026

A Messina, si apre la procedura per il referendum sul giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo.

Referendum giustizia, il no di Landini: Governo vuole mettere in discussione la costituzione

Ultime notizie su Bologna Referendum2026

