Referendum perchè Sì o No | confronto con gli Avvocati irpini

L’avvocato Marco Ricci, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, ha organizzato un confronto diretto tra sostenitori del sì e del no sul referendum del 22 e 23 marzo, per chiarire le motivazioni di entrambe le posizioni.

L' Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Lunedì 16 febbraio 2026, a partire dalle ore 15:30, l'Aula Magna "Rosario Livatino " farà da cornice a un incontro di approfondimento dedicato alle ragioni del "Sì" e del "No" riguardo alla riforma costituzionale. L'iniziativa, volta a fornire strumenti critici e di analisi ai professionisti del settore e alla cittadinanza, si aprirà con i saluti istituzionali affidati a: Avv. Fabio Benigni (Presidente COA Avellino); Avv. Raffaele Tecce (Consigliere COA e Responsabile della Scuola Forense.

Questa mattina l’Ordine degli Avvocati di Avellino ha aperto ufficialmente il ciclo di incontri sul referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.

In vista del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, gli avvocati della Camera Penale “Oronzo Melpignano” di Brindisi continuano le iniziative di sensibilizzazione a favore del “sì”.

REFERENDUM SEPARAZIONE CARRIERE Magistrati: sì o no Ne parlo con un Magistrato!

