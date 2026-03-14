Referendum avvocati penalisti irpini protagonisti a Roma

Una delegazione di avvocati penalisti irpini ha preso parte a Roma a una mobilitazione organizzata dall'Unione delle Camere Penali Italiane. La partecipazione si è svolta in occasione della campagna referendaria prevista per il 22 e 23 marzo. La presenza dei rappresentanti della Camera Penale Irpina si inserisce in un'iniziativa nazionale di sensibilizzazione sui temi referendari.

ROMA - Anche la Camera Penale Irpina ha partecipato con una delegazione di rappresentanti alla mobilitazione organizzata dall'Unione delle Camere Penali Italiane per la campagna referendaria del 22 e 23 marzo prossimi. Come da alcune settimane con le 129 piazze per il Sì, questa mattina le rappresentanze di tutte le 129 Camere Penali italiane si sono ritrovate a Roma per lanciare l'ultima volata in vista del referendum. A guidare la delegazione il presidente della Camera Penale Gaetano Aufiero e i componenti del Direttivo e dei Giovani Penalisti irpini. A partire dagli avvocati Luigi Petrillo, Innocenzo Massaro, Francesco Perone, Patrizio Dello Russo, Stefano Vozella, Matteo Raffaele Fimiani, Raffaele Petrillo, Simone Imparato e il segretario dell'Ordine degli Avvocati di Avellino Francesco Castellano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Referendum, perchè Sì o No: confronto con gli Avvocati irpiniL’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell’importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Leggi anche: Referendum, la battaglia del fronte degli avvocati irpini per il Sì REFERENDUM SEPARAZIONE CARRIERE Magistrati: sì o no Ne parlo con un Magistrato! Contenuti e approfondimenti su Referendum avvocati penalisti irpini... Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia: Avellino sceglie il ring; Le ragioni del Sì: il calendario degli appuntamenti in Irpinia per il referendum; gli avvocati penalisti disertano le udienze e accusano i giudici di fare propaganda referendaria; Riforma della giustizia, confronto ad Atripalda sul referendum. Foto. Referendum, i penalisti irpini a Roma per la mobilitazione delle Camere Penali per il SiROMA- Anche la Camera Penale Irpina ha partecipato con una delegazione di rappresentanti alla mobilitazione organizzata dall’Unione delle Camere Penali Italiane per la campagna referendaria del 22 e 2 ... irpinianews.it Sul referendum io, penalista, sto col gip Truppa in difesa dei pmMauro Nicastro, di Avvocati per il No: La riforma incide sull’assetto dei poteri costituzionali modificando quell’equilibrio che fino ad oggi è ... bologna.repubblica.it Referendum 22 e 23 marzo: a Marsala si forma l’elenco dei presidenti di seggio sostituti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Referendum, oggi a Roma corteo per il 'no': "Contro il governo e la guerra" x.com