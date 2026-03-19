Referendum Daniele Silvestri e il brano dedicato alla Costituzione | Il No dovrebbe riguardarci tutti come cittadini

Daniele Silvestri ha scritto un brano dedicato alla Costituzione in occasione del referendum sulla riforma Nordio. Il cantante ha dichiarato che il No dovrebbe riguardare tutti noi come cittadini, sottolineando l’importanza di difendere la Carta costituzionale. La discussione coinvolge l’interpretazione e il rispetto di norme fondamentali, con attenzione rivolta alle implicazioni di questa consultazione popolare.

“Al referendum sulla riforma Nordio c’è in gioco prima di tutto la nostra Costituzione. La Carta merita un altro trattamento. Merita di continuare a essere quello che è stata dall’inizio. Cioè, non immutabile, perché può e deve mutare la Costituzione, ma i diritti fondamentali devono continuare a essere al primo posto. Compreso l’e quilibrio dei poteri che in fondo è la garanzia di ogni cittadino. Non deve garantire nessuna categoria, riguarda tutti”. A rivendicarlo è il cantautore Daniele Silvestri, nel corso di un’intervista con il Fattoquotidiano.it, a margine della chiusura della campagna per il No, che ha riunito a Roma i partiti progressisti Pd, M5s e Avs con i comitati contrari alla riforma Nordio sulla giustizia, in vista del voto del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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