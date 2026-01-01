daniele silvestri e il capodanno di scandicci festa per seimila in piazza della resistenza

Il 1° gennaio 2026, a Scandicci, oltre seimila persone hanno partecipato al concerto di Daniele Silvestri in piazza della Resistenza. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Beat 15, ha rappresentato un momento di socialità e musica per la comunità locale, segnando l’inizio del nuovo anno con un appuntamento condiviso tra cittadini e artisti.

Scandicci (Firenze), 1 gennaio 2026 – Oltre seimila persone hanno riempito piazzale della Resistenza a Scandicci per assistere al concerto di Daniele Silvestri, protagonista dell’evento di Capodanno organizzato dal Comune in collaborazione con l'associazione Beat 15. Capodanno a Scandicci con Daniele Silvestri, piazza strapiena Il cantautore romano ha portato sul palco un live intenso e partecipato, attraversando i brani più amati del suo repertorio e regalando al pubblico un inizio d’anno all’insegna della condivisione e dell’energia. Allo scoccare della mezzanotte, sul palco insieme all’artista anche la sindaca Claudia Sereni e la giunta comunale per il tradizionale brindisi e gli auguri alla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

