La posta in gioco del referendum | Schlein rischia molto più di Meloni

Il referendum di domenica scorsa ha messo sotto pressione Elly Schlein, che si trova a rischiare più di Giorgia Meloni, a causa delle polemiche e delle tensioni che si sono scatenate nel dibattito pubblico. La campagna elettorale si è accesa con attacchi diretti e parole dure, mentre gli avversari cercano di distogliere l’attenzione dal vero problema. Sono stati lanciati slogan forti e attacchi personali, lasciando in secondo piano le questioni concrete che il voto dovrebbe affrontare.

Roma, 15 febbraio 2026 – Colpi bassi, toni sopra le righe e slogan che rischiano di oscurare la sostanza del quesito. Non si può certo dire che quella referendaria sia una campagna edificante. Giovanni Orsina, direttore del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Luiss Guido Carli, concorda. Professore, perché la campagna elettorale è così brutta? “Perché i soggetti in campo sentono di giocarsi il tutto per tutto. I referendum si politicizzano sempre, ben oltre il quesito specifico. In questo caso, poi, la miscela è esplosiva: l’alto tasso tecnico – la separazione delle carriere – si somma a un’altissima valenza politica”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il referendum del 22 e 23 marzo rappresenta un momento importante per il panorama politico italiano.

A Roma, Elly Schlein torna a sottolineare che il risultato del referendum dipenderà dalla partecipazione.

