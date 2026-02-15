La posta in gioco del referendum | Schlein rischia molto più di Meloni
Il referendum di domenica scorsa ha messo sotto pressione Elly Schlein, che si trova a rischiare più di Giorgia Meloni, a causa delle polemiche e delle tensioni che si sono scatenate nel dibattito pubblico. La campagna elettorale si è accesa con attacchi diretti e parole dure, mentre gli avversari cercano di distogliere l’attenzione dal vero problema. Sono stati lanciati slogan forti e attacchi personali, lasciando in secondo piano le questioni concrete che il voto dovrebbe affrontare.
Roma, 15 febbraio 2026 – Colpi bassi, toni sopra le righe e slogan che rischiano di oscurare la sostanza del quesito. Non si può certo dire che quella referendaria sia una campagna edificante. Giovanni Orsina, direttore del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Luiss Guido Carli, concorda. Professore, perché la campagna elettorale è così brutta? “Perché i soggetti in campo sentono di giocarsi il tutto per tutto. I referendum si politicizzano sempre, ben oltre il quesito specifico. In questo caso, poi, la miscela è esplosiva: l’alto tasso tecnico – la separazione delle carriere – si somma a un’altissima valenza politica”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Schlein e Conte al risiko del referendum: molto da perdere (per il Pd) e molto da vincere (per il M5S)
Il referendum del 22 e 23 marzo rappresenta un momento importante per il panorama politico italiano.
**Referendum: Schlein, 'in gioco è separazione poteri, No cresce e vincerà'**
A Roma, Elly Schlein torna a sottolineare che il risultato del referendum dipenderà dalla partecipazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Roberto Scarpinato: La vera posta in gioco – Venerdì 20 febbraio a PALERMO; Eurobond, la posta in gioco non è il debito ma la crescita europea; Mirafiori, Torino e la posta in gioco; La posta in gioco è che il Canada e il Group USA si incontrano nel turno preliminare.
Finals: Gaudenzi, 'posta in gioco enorme, si decide il numero 1'Quando hai i migliori 8 giocatori, i gironi come vanno, vanno, sono sempre partite stupende. Ogni partita sarà fantastica. C'è l'incognita di Lorenzo (Musetti ndr) in funzione del suo risultato ad ... ansa.it
La posta in gioco ad AteneFinalmente entriamo nel vivo. Dopo quasi un mese di trattative, bluff e ritrattazioni, venerdì sera la Grecia e gli altri 18 membri dell’eurozona hanno trovato un indispensabile compromesso. Il ... internazionale.it
Il PD posta foto e video con le immagini degli atleti del Curling invitando a votare No al referendum sulla giustizia. #Costantini e #Mosaner erano ignari e non coinvolti, chiedendone la rimozione. Elly Schlein è una delle peggiori notizie per il PD degli ultimi 20 x.com
Spulciando nella “posta del cuore”, magistralmente amministrata da una decana del giornalismo di sinistra, Natalia Aspesi, si scoprono cose interessanti. Per esempio, che anche gli avvocati di sinistra, pur a malincuore, non hanno nessuna intenzione di votar facebook