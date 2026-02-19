Referendum giustizia l’analisi del sondaggista Gigliuto | C’è fiducia in Mattarella ma non influirà sul voto

Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, spiega che il recente aumento di consensi per il No nel referendum sulla giustizia deriva da una maggiore fiducia in Mattarella, ma questa non cambierà le intenzioni di voto. Secondo il sondaggista, il supporto all’attuale presidente della Repubblica si riflette in un clima di stabilità, anche se non modifica le preferenze degli elettori. Gigliuto sottolinea come questa dinamica abbia portato a un aumento di quattro punti per il No, secondo le ultime rilevazioni.

Roma, 19 febbraio 2026 – Livio Gigliuto, presidente Istituto Piepoli, è vera la rimonta del No al referendum? "C’è stato un avvicinamento rilevante: ha guadagnato 4 punti. Ma nell’ultima rilevazione il Sì stava ancora avanti 55 a 45". Cosa sta succedendo? "All’inizio il Sì raccoglieva tutto il consenso della maggioranza, ma anche di parte delle opposizioni: non solo la sinistra garantista Pd, ma anche una fetta dei 5 stelle che, accanto alla critica verso il sistema politico, probabilmente considera sistema anche la magistratura. Poi il dibattito e il voto si sono politicizzati e polarizzati. Questo ha spinto una parte degli elettori di Pd e M5s che magari nel merito condividevano alcuni aspetti della riforma a votare No". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

