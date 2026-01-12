Referendum sulla giustizia al voto il 22-23 marzo

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla riforma della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri in data 12 gennaio 2026. La consultazione popolare rappresenta un momento importante di confronto e partecipazione democratica, permettendo ai cittadini di esprimersi sulle modifiche proposte nel settore giudiziario. La consultazione si svolgerà su tutto il territorio nazionale, offrendo un’occasione di approfondimento e coinvolgimento nel processo decisionale pubblico.

Roma, 12 gennaio 2026 – Il Consiglio dei ministri, mentre la riunione è ancora in corso, ha deciso di fissare per il 22 e 23 marzo il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. La data ricalca quella già annunciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno, ma resta una variabile aperta che potrebbe modificare il calendario della consultazione. L'ipotesi di uno slittamento è legata alla raccolta firme attualmente in corso per un nuovo referendum. Se entro la fine di gennaio dovesse essere raggiunta la soglia delle 500 mila sottoscrizioni, la questione passerebbe al vaglio della Corte costituzionale, aprendo la strada a una possibile revisione delle date e a un accorpamento delle consultazioni.

