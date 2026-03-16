Referendum giustizia 2026 si vota il 22-23 marzo | è senza quorum cosa sapere per votare

Il Referendum Giustizia 2026 si terrà il 22 e 23 marzo e riguarda questioni che coinvolgono il sistema giudiziario italiano. Le consultazioni si svolgeranno senza quorum, quindi il voto sarà valido indipendentemente dalla partecipazione. I cittadini devono essere informati sulle modalità di voto e sulle questioni in discussione per poter esprimere la propria preferenza.

Il Referendum Giustizia 2026 rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti per i cittadini italiani negli ultimi anni. Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, i seggi saranno aperti per permettere a tutti di esprimere il proprio voto. Domenica 22 marzo gli elettori potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 23, mentre lunedì 23 marzo i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15, con lo spoglio delle schede previsto subito dopo la chiusura delle urne. A differenza dei tradizionali referendum abrogativi, questa consultazione è di tipo confermativo: il risultato sarà valido indipendentemente dall’affluenza, eliminando quindi il criterio del quorum. Ogni cittadino avente diritto potrà così incidere direttamente sul futuro della giustizia italiana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

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