Recanati | Parco dei torrioni pronto a maggio con 1 milione

Il sindaco e il vicesindaco di Recanati hanno visitato il Rione Mercato per verificare lo stato finale dei lavori di riqualificazione del Parco dei torrioni, che dovrebbe essere completato entro maggio. Il progetto prevede un investimento di un milione di euro e coinvolge le aree verdi della zona. La visita ha segnato la conclusione della fase di realizzazione.

Il sopralluogo effettuato dal sindaco Emanuele Pepa e dal vicesindaco Roberto Bartomeoli nel Rione Mercato segna la fase conclusiva del progetto di riqualificazione del Parco dei torrioni a Recanati. Con un investimento che si avvicina al milione di euro, i lavori di restauro conservativo delle mura storiche e della sistemazione delle aree verdi sono in dirittura finale, con una consegna prevista per la metà di maggio. Questa iniziativa non rappresenta solo un intervento edilizio, ma costituisce un tassello fondamentale per il ripensamento degli spazi pubblici nella città natale di Leopardi. La presenza congiunta dell’amministrazione comunale e dei carabinieri forestali sottolinea come la gestione del verde sia diventata una priorità strategica per la sicurezza e la fruizione cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Recanati: Parco dei torrioni pronto a maggio con 1 milione Articoli correlati Parco dei torrioni, sopralluogo al cantiereSiamo ormai alla fase finale gli interventi di restauro e riqualificazione del Parco dei torrioni di Recanati. Il castello di Ooidonk, una fortezza da favola con torrioni a cipolla, fossato e un parco incantatoChi non ha mai sognato, almeno una volta, di ritrovarsi protagonisti di una favola, magari passeggiando all'ombra di torri che si specchiano in... Aggiornamenti e notizie su Recanati Parco dei torrioni pronto a... Temi più discussi: Recanati, Parco dei Torrioni: fine lavori entro metà maggio; Recanati, sopralluogo al Parco dei Torrioni: la fine dei lavori prevista per metà maggio; Parco dei torrioni, sopralluogo al cantiere; Parte Pausa Caffè a Recanati, il sindaco Pepa incontra i cittadini. Recanati, sopralluogo al Parco dei Torrioni: la fine dei lavori prevista per metà maggioRECANATI «Stiamo lavorando per restituire ai recanatesi spazi pubblici accoglienti e sicuri». Son queste le parole con cui il ... msn.com Parco dei torrioni, sopralluogo al cantiereIl sindaco Pepa, l’assessore Bartomeoli e i carabinieri forestali hanno controllato i lavori. La consegna prevista a metà maggio ... msn.com Recanati, sopralluogo al Parco dei Torrioni: la fine dei lavori prevista per metà maggio - facebook.com facebook