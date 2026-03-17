parco dei torrioni sopralluogo al cantiere

È stato effettuato un sopralluogo al cantiere del Parco dei Torrioni di Recanati, dove si sta completando la fase finale degli interventi di restauro e riqualificazione. I lavori, avviati alcuni mesi fa, sono ormai prossimi alla conclusione e riguardano principalmente il recupero delle strutture e la sistemazione delle aree verdi. La riqualificazione del parco coinvolge diverse attività di recupero e manutenzione.

Siamo ormai alla fase finale gli interventi di restauro e riqualificazione del Parco dei torrioni di Recanati. Ieri mattina il sindaco Emanuele Pepa e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli hanno effettuato un sopralluogo nell’area storica del Rione Mercato per verificare lo stato di avanzamento del cantiere e fare il punto sulle opere in corso. Il progetto, avviato lo scorso anno grazie a due bandi regionali destinati ai Comuni marchigiani, prevede un investimento complessivo che sfiora il milione di euro. I lavori di restauro conservativo delle mura e delle strutture storiche sono ormai allo stadio finale e la conclusione è prevista entro la metà di maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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