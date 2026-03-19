Nella notte tra venerdì e sabato, tre sconosciuti hanno fatto irruzione in una villa di via Fonseca a Casoria, nel Napoletano, forzando la porta d’ingresso alle 3. I ladri hanno immobilizzato con delle lenzuola la famiglia presente in casa, composta da padre, madre e figlio, prima di scappare con una somma di denaro. Sul posto sono intervenuti gli agenti per le indagini.

Nel mirino un'abitazione di via Fonseca, a Casoria, nel Napoletano: ignoti hanno forzato la porta alle 3 di notte e neutralizzato padre, madre e figlio. Indagini dei carabinieri in corso Una famiglia di Casoria, in provincia di Napoli, è stata vittima nella notte di una rapina in abitazione. Secondo quanto ricostruito, ignoti a volto coperto hanno forzato la porta di ingresso di un'abitazione di via Fonseca intorno alle 3, per poi immobilizzare con delle lenzuola i tre componenti del nucleo familiare presenti in casa: il padre di 62 anni, la madre di 59 e il figlio di 28. I malviventi si sono quindi impossessati di una somma in denaro contante prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Rapina in villa a Casoria: banditi immobilizzano famiglia con le lenzuola e fuggono con denaro

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