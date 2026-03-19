Napoli rapina in casa a Casoria | intera famiglia immobilizzata con le lenzuola

A Casoria, in provincia di Napoli, una famiglia è stata sorpresa da alcuni banditi durante una rapina in casa. Gli assalitori hanno immobilizzato tutti i presenti usando delle lenzuola, consentendo loro di saccheggiare l’abitazione prima di scappare. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di individuare i responsabili. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze per le vittime è stato reso noto.

(Adnkronos) – Rapina in casa a Casoria, in provincia di Napoli, dove una intera famiglia è stata immobilizzata con le lenzuola per consentire il furto e poi la fuga ai banditi. E' accaduto questa notte, dopo le 3, in via Fonseca. Alcune persone ancora non identificate, col volto coperto, avrebbero forzato la porta d’ingresso di un appartamento e immobilizzato con le lenzuola il padre 62enne, madre di 59 anni e figlio di 28. Rubato denaro contante. Indagini idei carabnieri n corso per ricostruire dinamica e identificare responsabili. —[email protected] (Web Info) Giallini operato, intervento riuscito. Il dottore: “L’ho già messo in piedi” ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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