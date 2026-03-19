Casoria rapina in abitazione nella notte | famiglia legata con lenzuola e derubata

Nella notte a Casoria, una famiglia è stata sorpresa da una banda di criminali che è entrata nell’abitazione di via Fonseca intorno alle 3. I ladri hanno legato i presenti con dei lenzuoli prima di mettere a segno il furto. La scena ha creato grande sconcerto tra i vicini, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi del caso.

Notte di paura a Casoria, in provincia di Napoli, dove una banda di malviventi ha messo a segno una rapina in abitazione in via Fonseca intorno alle ore 3.30. I carabinieri della sezione radiomobile e della locale stazione sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, alcuni individui ancora non identificati, con il volto coperto, avrebbero forzato la porta d’ingresso di un appartamento. Una volta all’interno, i rapinatori hanno immobilizzato i presenti: un uomo di 62 anni, una donna di 59 anni e il figlio di 28 anni. I tre sarebbero stati legati utilizzando delle lenzuola, per impedire qualsiasi reazione mentre i malviventi agivano indisturbati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casoria, rapina in abitazione nella notte: famiglia legata con lenzuola e derubata Articoli correlati Rapina in Bergamasca: famiglia legata, cassaforte aperta colUna famiglia è stata terrorizzata da tre rapinatori nella Bergamasca, a Urgnano, nella serata di ieri. Bergamo, rapina in villa dopo cena: famiglia legata e minacciataAttimi di puro terrore nella serata di venerdì 20 febbraio quando, poco prima delle 21, tre uomini armati hanno fatto irruzione in una villa di... Una raccolta di contenuti su Casoria rapina in abitazione nella... Argomenti discussi: La rapina al furgone, corriere fatto scendere e sequestrato|VIDEO; VIDEO-Maxi rapina da 2,5 milioni di euro a Castellammare: arrestati quattro uomini. Casoria, rapina in un appartamento nella notte: proprietari immobilizzati con le lenzuolaQuesta notte i Carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Casoria sono intervenuti in via Fonseca per una rapina ... msn.com