Nella notte, sei uomini armati hanno fatto irruzione nell'abitazione di un calciatore a Casal Palocco, sequestrando la famiglia in camera. I malviventi hanno preso di mira la casa del giocatore giallorosso, compiendo una rapina che ha coinvolto i residenti e messo in allerta le forze dell'ordine. L'episodio si è verificato nel cuore della notte senza ulteriori dettagli sui danni o sullo sviluppo delle indagini.

Momenti di paura nella notte per il centrocampista dellaRomaNeil El Aynaoui,vittima di una rapina nella sua abitazione a Castel Fusano. Intorno alle3 del mattino, una banda composta da sei uomini, vestiti di nero, armati e con il volto coperto, ha fatto irruzione nell’appartamento dopo aver forzato una grata della finestra del salone. L’azione è stata rapida e organizzata, segno di un colpo pianificato nei dettagli. Una volta entrati, i malviventi hannoimmobilizzato la situazione chiudendo in una stanza il calciatore insieme ai suoi familiari: la madre, la compagna, il fratello e la fidanzata di quest’ultimo. Fortunatamente nessuno dei presenti ha riportato ferite, ma lo shock per quanto accaduto è stato notevole. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rapina in casa del calciatore El Aynaoui: famiglia sequestrata in camera da 6 malviventi armati

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EL AYNAOUI Rapina a casa del calciatore El Aynaoui: famiglia chiusa in una stanzaNella notte, l’abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, situata in zona Castel Fusano, è stata teatro di una rapina. statoquotidiano.it

Rapina nella notte nell'abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. - facebook.com facebook

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