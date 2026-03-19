Rally-Raid Portugal 2026 Schareina vince una Stage 2 da brividi | Honda piazza anche Van Beveren sul podio

Nella seconda tappa del Rally-Raid Portugal 2026, Tosha Schareina ha conquistato la vittoria, portando Monster Energy Honda HRC al centro dell’attenzione. La gara è stata caratterizzata da una giornata intensa e ricca di colpi di scena, con anche Van Beveren che si è classificato sul podio. La competizione ha visto protagonisti diversi piloti in un percorso impegnativo e competitivo.

Tosha Schareina torna protagonista e firma una vittoria pesantissima nella seconda tappa del Rally-Raid Portugal 2026, riportando Monster Energy Honda HRC al centro della scena in una giornata intensa, combattuta e ricca di colpi di scena. Il pilota spagnolo, vincitore dell’edizione 2024, ha costruito un’autentica rimonta nella frazione che ha portato la corsa dal Portogallo alla Spagna, imponendosi al termine di uno dei finali più tirati della storia recente del World Rally-Raid Championship. Dopo la durissima giornata precedente, segnata da pioggia, acqua e condizioni al limite, la Stage 2 ha proposto un percorso di oltre 500 chilometri complessivi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Rally-Raid Portugal 2026, Schareina vince una Stage 2 da brividi: Honda piazza anche Van Beveren sul podio Articoli correlati Leggi anche: Dakar 2026: i favoriti delle moto. Schareina, Van Beveren, Benavides e molti altri all’assalto di Sanders Leggi anche: Dakar 2026, Tosha Schareina cade ma vince lo stage e mette pressione a Daniel Sanders nella generale Tutti gli aggiornamenti su Rally Raid Portugal 2026 Schareina... Temi più discussi: Sanders e Ferreira al comando nel Rally-Raid Portogallo; Due piloti abruzzesi al BP Ultimate Rally-Raid Portugal; Daniel Sanders vince il prologo del Rally-Raid Portugal; BP Ultimate Rally-Raid Portugal: sfida nel fango. 2026 BP Ultimate Rally-Raid Portugal: W2RC Rnd2 – Sanders, Brabec and Schareina seeking revengeEntry list and race schedule for round two of the 2026 World Rally-Raid Championship (W2RC) heads to Iberia for the BP Ultimate Rally-Raid Portugal, March 17-22. enduro21.com 2026 Rally-Raid Portugal: Stage 1 Video Highlights – It was a wet one...Video highlights from stage one of the 2026 BP Ultimate Rally-Raid Portugal, World Rally-Raid Championship round two where overnight rain caused havoc for the riders in river crossings. enduro21.com #defender rally al via da protagonista al Rally-Raid Portugal. Dopo la Dakar, 3 equipaggi impegnati dal 17 marzo x.com | W2RC Ci troviamo in Portogallo per la seconda tappa del Campionato Mondiale Rally Raid. In questo video pure sound. le regine della categoria T1+: qual è la vostra preferita @quattroruote @federico_giavardi - facebook.com facebook