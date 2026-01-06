dakar 2026 tosha schareina cade ma vince lo stage e mette pressione a daniel sanders nella generale

La terza tappa della Dakar 2026 si è conclusa, segnando un momento rilevante per la categoria moto. Tosha Schareina, nonostante una caduta, ha conquistato il miglior tempo nello stage, aumentando la pressione su Daniel Sanders in classifica generale. Un risultato che sottolinea l’imprevedibilità e la competitività di questa edizione, confermando l’intensità e l’importanza delle tappe per la corsa più dura del mondo.

È andata ufficialmente in archivio la terza tappa della Dakar 2026. La “corsa più dura del mondo” ha vissuto uno stage di grande importanza per quanto riguarda le moto. Si trattava della Alula-Alula della lunghezza di ben 666 chilometri, 422 dei quali di prove speciali. Le insidie non sono mancate e non hanno fatto sconti a nessuno, nemmeno al vincitore di giornata, lo spagnolo Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) che, nonostante una caduta, ha saputo centrare il successo nello stage con il tempo complessivo di 4 ore, 26 minuti e 39 secondi. Alle sue spalle lo statunitense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) che ha tagliato il traguardo con un distacco corposo di 2:17. 🔗 Leggi su Oasport.it

