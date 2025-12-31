Dakar 2026 | i favoriti delle moto Schareina Van Beveren Benavides e molti altri all’assalto di Sanders

La Dakar 2026 si avvicina, portando con sé l’atteso debutto della 48ª edizione della storica corsa. Come sempre, l’evento si svolge in Arabia Saudita, attraversando 13 tappe caratterizzate da sfide tecniche e strategiche. Tra i favoriti delle moto ci sono piloti come Schareina, Van Beveren e Benavides, pronti a confrontarsi con il campione in carica Sanders e a scrivere un nuovo capitolo di questa competizione.

L’inizio del nuovo anno fa sempre rima con la Dakar. Siamo pronti per vivere, infatti, l’edizione numero 48 della corsa più dura del mondo che, anche per quanto riguarda il 2026, si disputerà tutta nel territorio dell’Arabia Saudita e, come tradizione, ci andrà a regalare 13 tappe ricche di insidie, emozioni e colpi di scena. Si partirà il 3 gennaio con il prologo di Yanbu, quindi ci attenderà un percorso come sempre molto selettivo e intenso, che andrà a scandagliare tutte le asperità e le difficoltà del deserto saudita. La conclusione arriverà il 17 gennaio con il ritorno a Yanbu. Come sempre saranno diverse le categorie al via, con le moto che, come al solito, saranno una gara quanto mai combattuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

