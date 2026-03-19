Rakow-Fiorentina probabili formazioni e tv

La Fiorentina affronta questa sera in Polonia una partita valida per la competizione europea, con in campo probabilmente gli stessi giocatori che hanno battuto la Cremonese nella recente sfida di campionato. La partita è programmata per le 18 e sarà trasmessa in diretta televisiva. I giocatori che scenderanno in campo sono stati annunciati in via ufficiale, con le formazioni ancora da confermare.

Firenze, 19 marzo 2026 – Sull’onda del (moderato) entusiasmo per il brillante poker rifilato alla Cremonese, con relativo passo avanti nella lotta per la salvezza, la Fiorentina gioca stasera in Polonia (ore 18.45, diretta su Sky Sport) per alimentare il sogno europeo della Conference League. Nella doppia sfida contro il Rakow si ri parte dal 2-1 di Firenze , un margine certo non tranquillizzante per cui ci vorrà una Fiorentina all’altezza, viste anche le difficoltà create dai polacchi, per superare il turno degli ottavi di finale. Mister Paolo Vanoli conferma Piccoli in attacco, annunciando che ci sarà spazio anche per il recuperato Kean. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rakow-Fiorentina, probabili formazioni e tv Articoli correlati Fiorentina-Rakow, probabili formazioni e tvFirenze, 12 marzo 2026 – L’obiettivo principale di questa disgraziata stagione della Fiorentina è, sicuramente, la salvezza per evitare una... Fiorentina-Rakow, probabili formazioni e dove vederla in tvDopo il deludente pari contro il Parma, la Fiorentina torna a concentrarsi sulla Conference League. Live FIORENTINA-RAKOW - CONFERENCE LEAGUE Tutto quello che riguarda Rakow Fiorentina probabili formazioni e... Temi più discussi: Probabili formazioni Rakow-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Fagioli, Harrison, Gudmundsson, Kean e Piccoli; Fiorentina-Rakow, probabili formazioni e tv; Fiorentina-Rakow, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Rakow: probabili formazioni, davanti Gudmundsson-Piccoli. Rakow-Fiorentina, probabili formazioni e tvSi gioca la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. All’andata, i viola sconfissero i polacchi per 2-1 ... lanazione.it Probabili formazioni Rakow Czestochowa-Fiorentina: le indicazioni verso la 30^ giornataIn vista della sfida contro la l’ Inter, valida per la 30^ giornata di Serie A, Paolo Vanoli lancerà diversi giocatori che non prenderanno parte alla gara di Conference League con il Rakow Czestochowa ... fantamaster.it Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Rakow- #Fiorentina x.com Domani contro il Rakow potrebbe esserci il ritorno in campo del numero 20. #Fiorentina - facebook.com facebook