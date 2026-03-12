Domani si gioca la partita tra Fiorentina e Rakow, con le probabili formazioni già annunciate e la trasmissione in diretta tv. La Fiorentina cerca di evitare la retrocessione in una stagione difficile, che coincide con il centenario del club. La squadra toscana punta a conquistare i punti necessari per mantenere la categoria, mentre il team avversario prepara la propria strategia per affrontare il match.

Firenze, 12 marzo 2026 – L’obiettivo principale di questa disgraziata stagione della Fiorentina è, sicuramente, la salvezza per evitare una ignominiosa retrocessione proprio nell’anno del centenario. D’altronde, però, il cammino europeo della Conference League non va snobbato e potrebbe aprire a scenari imprevedibili e da sogno. Equilibri. Non è facile far stare in equilibrio questi due aspetti: ci prova mister Vanoli con una formazione con qualche titolare e molte seconde linee per l’andata degli ottavi di finale di Conference contro i polacchi del Rakow. Fischio d’inizio alle 21, diretta su Sky. Pensando (anche) a Cremona.. Il tutto, pensando alla sfida salvezza di lunedì 16 marzo in casa della Cremonese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Rakow, probabili formazioni e tv

Articoli correlati

Fiorentina-Rakow, probabili formazioni e dove vederla in tvDopo il deludente pari contro il Parma, la Fiorentina torna a concentrarsi sulla Conference League.

Leggi anche: Fiorentina-Rakow, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Live FIORENTINA-RAKOW - CONFERENCE LEAGUE

Contenuti utili per approfondire Fiorentina Rakow probabili formazioni e...

Temi più discussi: Fiorentina, turnover per Vanoli in Conference: chi gioca e chi no; Fiorentina-Rakow, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Rakow: probabili formazioni, quando e dove vederla in tv; Conference League, Fiorentina-Rakow: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Probabili formazioni Fiorentina Rakow | Quote: due giovanissimi per Vanoli! (Conference League, 12 marzo 2026)Probabili formazioni Fiorentina Rakow: Paolo Vanoli fa ancora turnover in Conference League, ancora più massiccio di quanto visto nei playoff. ilsussidiario.net

Fiorentina-Rakow Czestochowa, le probabili formazioni: ancora assente Kean, in porta c'è ChristensenAncora in piena lotta per evitare la retrocessione in campionato, la Fiorentina di Paolo Vanoli torna a giocare in Europa. Al Franchi i viola sfidano. tuttomercatoweb.com

. @Conf_League | Le probabili formazioni di Fiorentina-Rakow x.com

LaViola.it. . Il pareggio con il Parma accontenta Vanoli e la squadra ma non i tifosi, con il Rakow la Fiorentina di riserve e giovani. Questa Viola riuscirà a vincere a Cremona Ne parliamo nel salotto LIVE di LaViola.it con Marco Pecorini, Alessandro Latini e Fr - facebook.com facebook