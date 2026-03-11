Fiorentina-Rakow probabili formazioni e dove vederla in tv

Domani alle 21 al Franchi si gioca Fiorentina-Rakow, partita valida per gli ottavi di finale della Conference League. La squadra viola cerca di riscattare il pareggio contro il Parma, mentre gli avversari polacchi arrivano per l’andata di questa fase della competizione europea. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Dopo il deludente pari contro il Parma, la Fiorentina torna a concentrarsi sulla Conference League. Domani (ore 21) al Franchi arrivano i polacchi del Rakow per l'andata degli ottavi di finale. Di seguito le probabili formazioni del match.Come arriva la FiorentinaIn vista della delicatissima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

