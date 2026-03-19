Rakow-Fiorentina le formazioni ufficiali Gioca Kean! Diretta

Alle ore 20:45 si svolge la partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Rakow e Fiorentina, con i viola in trasferta in Polonia. La formazione della Fiorentina include Kean, che scenderà in campo dal primo minuto. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima dell'inizio della gara. La sfida si gioca allo stadio locale.

In Polonia si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. All’andata vittoria viola per 2-1 Firenze, 19 marzo 2026 – Gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League con la Fiorentina che gioca in casa dei polacchi del Rakow. Nella sfida di andata vinse (non senza soffrire) la squadra viola, ma nel ritorno tutti i giochi sono aperti. Fiorentina (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli . 🔗 Leggi su Lanazione.it

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